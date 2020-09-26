Восемь патрулей полиции ловили воришек, укравших кошелек у бизнесмена из Индии в Нижнем Новгороде

Именно около этого дома напали воришки на гражданина Индии. Фото: Google Карты

Весьма туманная история приключилась с гражданином Индии Синг Омаром (имя героя изменено – прим. ред.) в Нижнем Новгороде. Сюда предприниматель, владелец крупной косметической компании, приехал всего на один на один день. Однако даже за это время успел оказаться в центре крупного скандала.

- 10 сентября мужчина приехал в Нижний Новгород и на сутки снял квартиру, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ночью он был там с девушкой, но рассказывать о ней он отказывается. Зато с большой охотой сообщил о напавших на него преступников. По его словам, в тот же день около 11 часов вечера рядом с домом № 87 по улице Белинского на него напали трое молодых людей. Все высокие, одеты во все темное. Один из них он ударил его по лицу.

Сразу после этого нападавшие скрылись. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они уехали на серебристом автомобиле ВАЗ. А вскоре после их отъезда мужчина обнаружил, что у него пропал черный кожаный кошелек, набитый деньгами. По его словам, общая сумма похищенного достигает 115 тысяч рублей.

- При всем при этом мужчина не почувствовал, как у него вытащили кошелек. Он даже не исключает, что мог их попросту потерять, - сообщил «Комсомолке» источник. – Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. В отработке этого преступления участвовало восемь патрулей полиции.