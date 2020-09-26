Глеб Никитин проверил выполнение второй очереди благоустройства Светлоярского парка. Фото: Кирилл Мартынов

Благоустройство второй очереди парка Светлоярского парка в Сормовском районе подошло к концу. Проверку выполнения работ провёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Основной задачей при благоустройства парка, было создание многофункционального общественного пространства для отдыха и культурно-просветительских мероприятий всех групп населения.

Глеб Никитин проверил выполнение второй очереди благоустройства Светлоярского парка. Фото: Кирилл Мартынов

Так, в ходе работа на преображаемой территории появились пешеходные дорожки, выложенные брусчаткой, велодорожки с асфальтовым покрытием. Кроме того, подрядчик обустроил пляжную зону, установил новые лавочки и детские площадки. Также на территории парка провели озеленение и разместили памп-трек.

Работы по преображению парка проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что 15 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие первой очереди благоустройства Светлоярского парка.

Тогда губернатор также лично осмотрел парк и пообщался с местными жителями, по словам которых, главными проблемами является слабый контроль за безопасностью и ужасное состояние озера.

Глеб Никитин проверил выполнение второй очереди благоустройства Светлоярского парка. Фото: Кирилл Мартынов

- За год была развернута система видеонаблюдения, которая интегрирована в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Это значит, что сотрудники правоохранительных органов смогут не только следить за обстановкой онлайн, но и использовать архив записей, рассказал Глеб Никитин. - Приятно, что парк, заложенный в год 750-летия Нижнего Новгорода, так преобразился к его 800-летию.

В частности, на территории Светлоярского парка установлено 27 камер, обеспечивающих безопасность горожан и сохранность парковой инфраструктуры.

Согласно информации, сейчас ведутся переговоры об очистке озера в парке и устройстве ливневой канализации на территориях, прилегающих к парку.

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