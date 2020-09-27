Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 сентября 2020 года: 27 677 жителей региона, перенесшие коронавирус, уже здоровы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 27 сентября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 31 558 человек. За последние сутки был выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 65 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 27 677 жителей региона.

К сожалению, за сутки в больницах скончались еще пять нижегородцев. Общее число умерших выросло до 561 человека.

Напомним, в настоящее время территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и Павловском районе.

По числу заболевших в Нижнем Новгороде по-прежнему лидирует Автозаводский и Ленинский районы.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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