«Кванториум» на базе «ГАЗона NEXT» передали в саровский технопарк

Сияющий на солнце мощный «ГАЗон NEXT», высокоточные лаборатории и самое современное оборудование – именно так выглядит новый «Кванториум», переданный саровскому детскому технопарку. Собравшиеся на торжественной церемонии дети не могли оторвать глаз от этого чуда техники.

- Да, нам очень хочется все здесь потрогать, попробовать сделать что-то своими руками, - честно признался ученик шестого класса Игорь Филатов. – Я просто обожаю роботов и давно хотел заняться робототехникой. Надеюсь, теперь у меня будет такая возможность.

В этом году оборудование кванториума стало еще более современным.

Новый комплекс будет базироваться в технопарке «Кванториум Саров», но обучение в нем смогут проходить школьники из разных районов Нижегородской области. Уже известно, что он будет посещать населенные пункты Ардатовского, Вознесенского, Дивеевского, Первомайского и других районов. Он будет переезжать с места на место, останавливаясь в каждом населенном пункте на две недели.

- Конечно, поначалу дети воспринимают наши кванториумы как «волшебника на голубом вертолете», - смеется наставник мобильного технопарка «Кванториум» Кирилл Сухушин. – Они просто смотрят, как это все крутится, вертится, двигается – и им тоже так хочется! В этом и заключается главная идея – показать ребенку, что ты тоже так можешь. Просто надо учиться и советоваться с наставником. К примеру, в прошлом году наши воспитанники в одном из отдаленных сел сделали прототип робота-дворника, который должен был расчищать дорожки от снега около школы.

В отличие от прошлогодних кванториумов, нынешний мобильный технопарк базируется не на ГАЗель NEXT, а на «ГАЗон NEXT». Изменилась и внутренняя начинка – техника еще более современная, лаборатории еще более точные, 3D-принтер еще более мощный. Для нижегородских детей это открывает безграничные возможности.

Дети с нетерпением ждали возможности заглянуть внутрь.

- Сегодня мир изменился до неузнаваемости. Детям нужны не просто какие-то школьные программы, доски и парты. Им нужно что-то создавать руками, открывать что-то новое в науке – в области технологий, физики и химии, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - За этим будущее, но чтобы это будущее наступило, ребенку надо где-то заниматься. Сеть кванториумов позволяет ребенку заниматься наукой вне зависимости от того, где он живет – в отдаленном селе или в центре Нижнего Новгорода. Поэтому мы очень благодарны Группе ГАЗ за то, что нам удалось сделать технопарки мобильными. Мы планируем в ближайшие годы увеличить число мобильных кванториумов в несколько раз. Это позволит охватить самые отдаленные районы Нижегородской области.

К слову, это открывает большие перспективы не только перед детьми, но и перед нижегородскими предприятиями.

Внешне кванториум стал еще внушительнее.

- Современный мир очень быстро изменяется. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня уж реальность, - отметила директор по персоналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. - Мы как современная группа, которая уделяет внимание и автоматизации, и новым технологиям заинтересованы в том, чтобы приходили молодые специалисты с современными знаниями и новыми компетенциями. Мы уже давно поняли, что готовить смену нужно со школьной скамьи, обеспечивая им техническое воспитание. Мы много лет этим занимаемся – и робототехнические кружки, и фестивали, и стационарный технопарк. Мобильный «Кванториум» это еще одна возможность, чтобы продемонстрировать детям удивительный технический мир.

КСТАТИ

Первые мобильные комплексы «Кванториум» начали работу в Нижегородской области еще в 2019 году. Передвижные лаборатории посетили девять районов, где прошли обучение свыше 1,5 тысяч школьников. Побывали эти комплексы и за рубежом – в декабре 2019 и январе 2020 «Кванториумы» посетили Сербию, Боснию и Герцеговину.