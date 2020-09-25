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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 сентября 2020 года: число заражённых в регионе превысило 31 тысячу человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 25 сентября
Дарья ЯЗЕВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 сентября 2020 года: число заражённых в регионе превысило 31 тысячу человек

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 сентября 2020 года: число заражённых в регионе превысило 31 тысячу человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 25 сентября 2020 года, за минувшие сутки было выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заражённых по Нижегородской области насчитывает сейчас 31 390 человек. Количество поборовших вирус за сутки – 153 человека. В общей сложности, с момента начала пандемии, коронавирус победили 27 626 жителей региона. К сожалению сообщаем, что за последние сутки от коронавируса скончались ещё три нижегородца. Общее количество смертей от начала пандемии составляет теперь 556 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 сентября

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 сентября

Фото: Яндекс

Около 2,1 тысячи человек находится сейчас на амбулаторном лечении. Это означает, что болезнь у них протекает в лёгкой форме, бессимптомно. Около 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 27 человек находятся в обсерваторах. В Нижегородской области сдали тесты уже 879 285 жителей.

По-прежнему, наибольшее количество заражений коронавирусом на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 731) и Павловском районе (1506). В черте города самыми заражёнными районами остаются Автозаводский (3 651) и Ленинский (2486). Наименьшее количество заболеваний в Приокском районе (1074).

По стране Нижегородская область остаётся на четвёртом месте в рейтинге заболеваемости.

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