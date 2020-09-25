Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 сентября 2020 года: число заражённых в регионе превысило 31 тысячу человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 25 сентября 2020 года, за минувшие сутки было выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заражённых по Нижегородской области насчитывает сейчас 31 390 человек. Количество поборовших вирус за сутки – 153 человека. В общей сложности, с момента начала пандемии, коронавирус победили 27 626 жителей региона. К сожалению сообщаем, что за последние сутки от коронавируса скончались ещё три нижегородца. Общее количество смертей от начала пандемии составляет теперь 556 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 сентября Фото: Яндекс

Около 2,1 тысячи человек находится сейчас на амбулаторном лечении. Это означает, что болезнь у них протекает в лёгкой форме, бессимптомно. Около 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 27 человек находятся в обсерваторах. В Нижегородской области сдали тесты уже 879 285 жителей.

По-прежнему, наибольшее количество заражений коронавирусом на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 731) и Павловском районе (1506). В черте города самыми заражёнными районами остаются Автозаводский (3 651) и Ленинский (2486). Наименьшее количество заболеваний в Приокском районе (1074).

По стране Нижегородская область остаётся на четвёртом месте в рейтинге заболеваемости.

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