«Сама вся сырая, залезла в яму»: 73-летняя бабушка трое суток блуждала по нижегородским лесам. ФОТО: "Нижний Новгород.Без цензуры"

- Холодно, сыро, кругом мокрые ветки, - 73-летняя жительница поселка Большеорловское Анна Киселева до сих пор вспоминает с содроганием о днях, проведенных в лесу. При температуре +5 и под дождем она блуждала в чаще рядом со своей деревней в Борском районе.

- В пятницу, 18 сентября, мы с мамой обнаружили, что у нас пропала курица, - рассказала волонтерам дочь пропавшей пенсионерки. – Мы подумали, что она где-то поблизости и поэтому пошли в ближайший лесок. Как-то так получилось, что мы разошлись. Я вскоре вернулась, а мамы нет и нет.

Не вернулась бабушка ни через час, ни через два. Перепуганная дочь принялась звонить спасателям и волонтерам. Вскоре к поискам присоединились полторы сотни человек.

- В поисках пенсионерки были задействованы сотрудники полиции, спасатели, росгвардейцы и волонтеры, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Отыскать бабушку удалось только спустя трое суток, 20 сентября.

Все это время дома у пенсионерки был развернут оперативный штаб по ее поискам. Именно оттуда велась координация всех поисковых групп. За три дня добровольцы и спасатели прочесали 600 километров леса.

- Вести поиски было особенно сложно, так как кругом были болота, - рассказали волонтеры. – Погодные условия тоже были не в нашу пользу – по ночам столбики термометров опускались до нуля градусов, а бабушка была одета в домашний халат и легкую куртку.

Казалось, отыскать старушку живой и здоровой уже не получится. Как вдруг собака взяла след, а вскоре привела всех к пропавшей бабушке.

- Это было очень страшно! Я забралась в яму, накрылась курткой да так в ней и осталась, - рассказала бабушка на видео в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Я вся была сырая, платье сырое – это надо было вытерпеть.

На радость близких пенсионерка все это вытерпела. Сейчас она уже в кругу семьи – живая и здоровая. Причем домочадцы до сих пор не могут поверить своему счастью.

- Огромное спасибо всем за то, что спасли мою маму, - благодарит дочь всех участников поиска. - Все вместе были со мной, переживали. Побольше бы таких хороших людей!

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