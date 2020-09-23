В Дзержинске после реконструкции открыли Шуховскую башню. ФОТО: Александр Воложанин

В Дзержинске 23 сентября состоялось торжественное открытие реконструированной Шуховской башни. Ее реставрация проводилась силами Россетей. В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Дзержинска Иван Носков и правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов.

В церемонии открытия принял участие правнук создателя Владимир Шухов. ФОТО: Александр Воложанин

- Мы благодарны компании «Россети» за воссоздание этого уникального объекта, - заявил Глеб Никитин. – Ранее она была одной из главных достопримечательностей Нижегородской области. Думаю, что после реконструкции она привлечет еще больше внимания, в том числе и со стороны мировой общественности.

Напомним, 128-метровая конструкция является уникальным памятником русского архитектурного авангарда. Она рекомендована к включению в список Всемирного наследия Юнеско.

Светодиодную подсветку установили на башне. ФОТО: Александр Воложанин

Ее реконструкция проводилась в несколько этапов. На первом этапе были восстановлены утраченные фрагменты башни, укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. А на втором этапе провели антикоррозийную обработку и смонтировали динамическую подсветку башни. Она состоит из 23 тысяч светодиодов.

Появится там и памятный знак. ФОТО: Александр Воложанин.

- Конструкция и сегодня выглядит впечатляюще, - признался генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. - Как и другие работы выдающегося инженера Владимира Шухова, она является источником вдохновения современных архитекторов. Мы должны равняться на этот опыт и продолжать традиции русской инженерной школы.

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