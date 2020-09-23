ГАЗ представил первый российский электромобиль GAZelle e-NN ФОТО: "Группа ГАЗ"

Горьковский автомобильный завод на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представил предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. Новая модель собрана на основе единой унифицированной электроплатформы. Ее архитектура позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта – от микроавтобусов до бортовых грузовиков. На конференции были представлены только три из них - представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Эти образцы были собраны на заводском конвейере при подготовке к серийному производству.

На основе этой конструкции может быть создан полный модельный ряд. ФОТО: "Группа ГАЗ".

- Переход к серийному производству, к которому мы готовимся, откроет широкие возможности для развития электрического транспорта на основе собственных конструкторских и производственных компетенций, - отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. – Сейчас важнейшая задача для российской машиностроительной отрасли - организация собственного производства ключевых узлов и компонентов для электротранспорта. Это обеспечит России технологическую независимость в условиях глобальных изменений.

В конструкции нового электромобиля разработчики ГАЗ использовали унифицированные компоненты легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» и оригинальные электрические узлы, в том числе электродвигатель, зарядное устройство и многое другое. Планируется, что это станет новым словом в автомобилестроении.

Вскоре планируется начать серийное производство. ФОТО: "Группа ГАЗ"

- Постепенная электрификация транспорта является сегодня одним из основных направлений развития глобальной автомобильной отрасли, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Приятно, что именно Нижегородская область благодаря работе "Группы ГАЗ" становится одним из флагманов этого движения в нашей стране.

КОНКРЕТНО

• Полная масса автомобиля – 4,6 т

• Грузоподъемность – до 2,5 т

• Электродвигатель – синхронный на постоянных магнитах

• Максимальная скорость – 100 км/ч

• Запас хода на одной зарядке – 120 км.

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