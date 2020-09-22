«Машина сама снесла ограждения»: Коммунальщики прокомментировали историю с поврежденными автомобилями на проспекте Гагарина. ФОТО: АО "Нижегородский водоканал"

В минувшие выходные нешуточный резонанс в Нижнем Новгороде вызвала дорожная история с проспекта Гагарина – там из-за гигантского люка на дороге были повреждены сразу четыре автомобиля. О своих злоключениях автомобилисты рассказали в социальных сетях.

- Ждём уже час. Влетели в супер-люк. Проспект Гагарина в районе Нитела, - рассказала на своей странице в фейсбуке нижегородка Яна Цыганова. - Нет освещения и опознавательных знаков. Стоят три авто и я. У всех всмятку колёса, подвеска и кузовные детали.

Возмущению нижегородцев не было предела. Большинство нижегородцев поддерживали пострадавших водителей. А некоторые и вовсе отмечали, что подобная халатность могла закончиться трагедией. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако коммунальщики представили свою версию событий.

Из-за этого люка были повреждены сразу четыре автомобиля. Фото: СОЦСЕТИ

- В пятницу, 18 сентября, на этом участке ремонтировали колодец, после чего он был передан подрядной организации для восстановления асфальтового покрытия, - рассказали «Комсомолке» в АО «Нижегородский водоканал». - Подрядчики выставили ограждения, повесили сигнальные фонари, а также заранее, за несколько метров, выставили предупреждающие знаки. Несмотря на это, машина снесла ограждение.

По данным организации, этот колодец заасфальтировали буквально на следующий день, 19 сентября. В эти же выходные были благоустроены еще два колодца на проспекте Гагарина.

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