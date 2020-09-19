«Колеса и подвеска всмятку»: Несколько автомобилей стали жертвами гигантского люка на проспекте Гагарина Фото: СОЦСЕТИ

Поездка по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде едва не закончилась трагедией сразу для нескольких автомобилистов – и все из-за гигантского люка в районе остановки «Нител». Не огороженный и не обозначенный никакими специальными знаками он повредил сразу четыре автомобиля.

- Ждём уже час. Влетели в супер-люк. Проспект Гагарина в районе Нитела, - рассказала на своей странице в фейсбуке нижегородка Яна Цыганова. - Нет освещения и опознавательных знаков. Стоят три авто и я. У всех всмятку колёса, подвеска и кузовные детали.

Пострадали сразу четыре автомобиля. Фото: СОЦСЕТИ

По признанию очевидцев, яма на проспекте не просто огромная, а гигантская – в две полосы. Лишь по счастливой случайности там пострадали только автомобили, а не люди.

- Да там просто насмерть можно убиться! – уверен Александр Апряткин.

- Именно. Автомобилистам ещё ладно, а вот для мотоцикла там точно могила, - согласился Глеб Постнов.

По оценке очевидцев, яма занимала почти две полосы. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода», чтобы выяснить, какие работы проводились на участке, и кто будет компенсировать ущерб пострадавшим автомобилистам.

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