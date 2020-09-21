Нижегородские вандалы подожгли танк-памятник Т-34, участвовавший в битве за Берлин. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Накануне социальные сети облетело шокирующее видео – прямо среди многоквартирных домов горит танк Т-34. Как оказалось, пожар произошел в поселке Новосмолинское Нижегородской области. Там загорелся танк, установленный в центре поселка в честь подвига героев Нижнеднепровцев. На кадрах видны гигантские клубы дыма и толпы снующих пожарных.

- Сообщение о пожаре поступило еще 18 сентября, - рассказали «Комсомоле» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – К счастью, загорелась не сама машина, а мусор рядом с ней. Сам танк запаян и внутрь хулиганы пробраться не смогли. При пожаре Т-34 не пострадал.

Кто были эти хулиганы, пока неизвестно. Но сами местные жители подозревают подростков, которые крутились неподалеку незадолго до пожара.

Стоит отметить, что сам танк, едва не ставший жертвой вандалов, смело можно назвать легендарным. Выпущенный в 1945 году, он участвовал в битве Берлин. В столице Германии он и был первоначально установлен, а затем перевезен в Магдебург. После вывода советских войск из Германии его пригнали в Мулино, где и было решено установить его в центре поселка Новосмолинское Нижегородской области.

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