Опубликованы фотографии пожара в Володарском районе, где сгорели муж и жена. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Накануне закончился трагедией пожар в многоквартирном доме в поселке Ильино Володарского района – там заживо сгорели два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

К расследованию этого дела уже подключились следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило около девяти часов вечера 17 сентября, - говорится в сообщении. – Как оказалось, пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире в доме № 29 по улице Совхозной. На место происшествия сразу же выехали пожарные расчеты. В тушении пожара были задействованы 24 человека и девять единиц техники. Во время пожара из квартиры были спасены два человека – 56-летняя женщина и ее 58-летний муж. К сожалению, впоследствии оба они скончались в реанимации. В общей сложности, во время пожара квартира выгорела на площади 30 квадратных метров.

Сам предполагаемый виновник пожара сумел выбраться из дома. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время к этому делу уже подключились следователи. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Муж и жена скончались в реанимации. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По предварительным данным, пожар начался в квартире на первом этаже, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – Впоследствии пожарные эвакуировали двух жильцов со второго этажа, однако спасти их не удалось. Сам мужчина, находившийся в загоревшейся квартире, сумел выбраться на улицу и остался жив. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование этого дела продолжается.

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