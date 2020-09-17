Отопление в нижегородских школах и больницах включат 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с сегодняшнего дня начнется плавный пуск тепла в социальные учреждения Нижегородской области. В первую очередь, отопление включат в детских садах, школах и больницах. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Сейчас идут первые пробные запуски подачи тепла, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. - Проверяется стабильность системы – от котельных до стыка в батареи на стенах. Там, где это необходимо, проводится плановый ремонт.

Все руководители социальных учреждений уже проинструктированы и получили рекомендации, как реагировать в экстренных ситуациях. Особое внимание уделяется вопросам сбережения тепла.

- Надо обращать внимание на герметичность окон и работу входных дверей, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Поездив по больницам, я слышал от пациентов, что даже при хорошем отоплении ощущается температурный дискомфорт. Зачастую он связан с состоянием здоровья. Поэтому там, где это необходимо, пациенты будут обеспечены дополнительными одеялами. Хозяйственные службы социальных учреждений уже получили нужные рекомендации.

Напомним, накануне мы писали об отопительном сезоне 2020 в Нижнем Новгороде. Как сообщается, отопление в жилых домах будет включено тогда, когда среднесуточная температура в течении пяти суток будет держаться на отметке не выше +8 градусов.

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