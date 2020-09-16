Отопительный сезон 2020 в Нижнем Новгороде: когда батареи станут горячими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в ночь на 16 сентября в Нижнем Новгороде ожидаются первые заморозки. Температура на почве опустится до – 2 градусов. И ощущается похолодание не только на улице, но и в домах нижегородцев. Рассказываем, когда стартует отопительный сезон 2020 в Нижнем Новгороде.

- По поручению исполняющего обязанности главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева пробные топки в этом году начали еще 1 сентября, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. – К середине сентября они были полностью завершены. Благодаря этому вся система теплоснабжения будет находиться в режиме полной готовности. А значит, в случае необходимости, можно будет оперативно начать пуск тепла.

Первыми, как и положено, тепло получат социальные объекты. Уже со следующей недели отопление смогут включить в школах и детских садах Нижнего Новгорода. Правда, если для этого будет сделана соответствующая заявка от руководителей учреждения. А вот остальным горожанам придется ожидать отопительный сезон 2020 в Нижнем Новгороде подольше.

- Пуск тепла происходит, когда средняя температура (ночная и дневная) в течение пяти дней держится на отметке ниже +8 градусов, - пояснил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – По закону это можно сделать и раньше, но на день-два. В противном случае прокуратура даст предостережение за лишние поборы с жителей. Поэтому придется потерпеть.

По прогнозу синоптиков, в течение ближайшей недели такой погоды не предвидится. А значит, терпеть нижегородцам придется еще долго.

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