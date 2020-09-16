Названы причины отказа в досрочном пуске тепла в Нижнем Новгороде

Андрей Чертков рассказал, когда в Нижнем Новгороде включат отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последние дни в Нижегородской области заметно похолодало. И это стало заметно не только на улице, но и в домах нижегородцев. На это они пожаловались министру энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрею Черткову.

- Когда в этом году планируется начать отопительный сезон? В квартире уже прохладно, хотя на улице солнце, - поинтересовалась emelinao.

По словам министра, сроки пуска тепла четко прописаны в законодательстве.

- Пуск тепла происходит, когда средняя температура (ночная и дневная) пять дней ниже 8 градусов, - пояснил Андрей Чертков. - Раньше по закону можно, но на день-два. Иначе прокуратура даст предостережение - типа лишние поборы с жителей. Поэтому потерпите, пожалуйста!

Напомним, ранее мы уже писали, что в Нижнем Новгороде завершаются пробные пуски тепла, а на следующей неделе начнут давать тепло в нижегородские школы и детские сады. Уже к 27 сентября отопление должно появиться во всех социальных учреждениях.

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