«Уровень доверия к власти высок»: Эксперты оценили прошедший Единый день голосования. Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября в Нижегородской области прошел Единый день голосования, в ходе которого были избраны депутаты регионального и муниципального уровня. На всех этих выборах процедура голосования была организована максимально прозрачно.

- В ходе этих выборов на всех этапах голосования работали общественные наблюдатели, - ранее рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова. – К примеру, региональная общественная палата направила на выборы 612 наблюдателей. Еще 2039 наблюдателей были представлены со стороны зарегистрированных кандидатов.

По данным избирательной комиссии Нижегородской области, явка на этих выборах составила 22,6%. Как полагают эксперты, это свидетельствует о стабильности политической системы.

- Явка на прошедших в Нижегородской области выборах – показатель спокойного развития общества, - считает политолог Александр Суханов. - Если человеку до политики нет дела, значит, у него все хорошо. Если все хорошо и спокойно, то большая часть избирателей поддерживает существующую власть.

Впрочем, по оценке экспертов, низкая явка на прошедших выборах имеет свое объяснение. И, в первую очередь, это низкий интерес населения к работе органов местного самоуправления.

- Многие указывают на невысокую явку. Да, она невысока, однако это традиционная ситуация, - полагает социолог Александр Прудник. - Так, на нынешних выборах городской Думы она практически та же, что и на прошлых. Это специфика нынешней политической ситуации в стране – местные выборы вызывают наименьший интерес населения, которое привлекает только общероссийский политический формат. Однако низкая явка никак не влияет на легитимность органов местного самоуправления. На их легитимность влияет только уровень выраженного действующей власти доверия, и, судя по результатам выборов, этот уровень в Нижегородской области достаточно высок.

Также немаловажное значение в оценке уровня легитимности имеет количество зафиксированных нарушений. Их в ходе прошедших выборов было минимальное количество.

- Тиражирование сообщений о нарушениях преследовало определенную цель. В первую очередь, это навязывание общественности представления о тотальном нарушении избирательного процесса и дискредитации избирательной системы, - отметил руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов. - Но эта цель не была достигнута. Корпус общественных наблюдателей, который неотрывно следил за процессом, давал совершенно иную информацию. По сообщениям общественников, на участках все было спокойно, нарушений избирательных прав граждан на прошедших выборах не зафиксировано, заявлений от самих избирателей не поступало.

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