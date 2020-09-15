«Воет по ночам и плачет»: Нижегородский Хатико после смерти хозяина полгода ждал его возвращения

«Воет но ночам и плачет»: Нижегородский «Хатико» после смерти хозяина полгода ждал его возвращения
Фото: СОЦСЕТИ
Призрак собаки Баскервилей
- Ой, мой Блэк и мухи не обидит, - как-то раз признался нижегородке Анне Виноградовой ее сосед снизу, показывая на своего огромного черного пса. – Это он только с виду такой большой и серьезный, а на самом деле добрая душа.
С этой «доброй душой» сосед Олег не расставался ни на минуту: дети давно выросли, с женой развелся. Пес был его единственным преданным другом. Пойти гулять на площадку, дойти до магазина, вынести мусор – всюду вместе. Так продолжалось до весны 2020 года, пока в жизни Блэка не случилась беда.
- Я стала замечать, что Олег перестал гулять с Блэком, - вспоминает Анна. – У меня у самой собака, поэтому я обращаю внимание на такие вещи. Но тогда я этому не придала значения – мало ли, может быть, просто я с ними не встречаюсь.
Пес никуда не уход от своего подъезда.
Фото: СОЦСЕТИ
Однако шла неделя за неделей, а Блэк со своим хозяином так и не появлялись. Зато по ночам в доме стал раздаваться странный вой. Соседи долго не могли понять, откуда раздается этот жуткий звук, и кто догадался завести в квартире собаку Баскервилей. А потом все увидели своими глазами.
«Полные глаза слез»
- Однажды, возвращаясь домой, я встретила Блэка, - вспоминает Анна. – Он опрометью кинулся ко мне, уткнулся носом в руку и повел меня к своей квартире. Если бы вы его только видели – у него были полные глаза слез. Он сидел возле порога и плакал.
Всех знакомых он сразу вел к своей квартире.
Фото: СОЦСЕТИ
Удивленная таким поведением пса, Анна начала собственное расследование. Обойдя всех соседей, она выяснила, что вот уже полгода как хозяин собаки умер. Вот только Блэк с потерей так и не смирился.
- Когда Олег умер, собака вообще никого к нему не подпускала, - рассказывают соседи. – Чтобы подобраться к телу, спасателям пришлось забить ее под диван. Так он там и сидел несколько дней. А потом начал понемногу выходить из дома, но людей все равно дичился: пробежится по улице и опять в квартиру.
Желающих приютить пса с грустными глазами нашлось немало.
Фото: СОЦСЕТИ
Чем питался пес все это время, одному богу известно. Ясно одно – из квартиры, где когда-то жил с хозяином, он надолго не отлучался. Тем временем сама двушка стала настоящим яблоком раздора для объявившихся наследников. За нее боролись брат и дочери хозяина Блэка. Однако наследовать вместе с квартирой и пса никто из них не собирался.
- По всей вероятности, квартиру выставили на продажу, а пса отправили на улицу, - рассказывают соседи. – Видимо, надеялись, что он убежит вместе с дворовыми собаками, но он так и остался сидеть возле двери. Что тут скажешь? Видно, все еще ждет хозяина.
«Сразу пошел на контакт»
После того, как фотографии Блэка с его грустными выразительными глазами появились в социальных сетях, нашлось немало желающих приютить преданного пса. Однако самой настойчивой оказалась девушка-ветеринар Ольга Викторова (имя героини изменено – прим. ред.)
Сейчас Блэк уже обрел новые добрые ручки.
Фото: СОЦСЕТИ
- Я сразу поняла, что хочу взять Блэка в дом, как только увидела его фотографии, - признается Ольга. – На удивление и он сразу пошел на контакт, хотя раньше никого из чужих к себе не подпускал. Вместе с ним мы уже погуляли и дома он начал понемногу осваиваться. Я очень надеюсь, что Блэк сможет оправиться после потери хозяина и начнет новую жизнь.
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