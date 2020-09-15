Дина Немцова стала креативным продюсером маминого агентства. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

2020 год оказался крайне насыщенным для дочери известного политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой. Сначала она вышла замуж за своего давнего возлюбленного Димитрия Матевосова, чем немало удивила всех знакомых - как-никак замуж она вышла в 18 лет.

- Некоторые люди советовали мне повременить со свадьбой. Основной тезис: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью, - ответила девушка на комментарии сомневающихся. - Я с этим несогласна. «Нагуляться» - это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой.

В результате, несмотря на все возражения знакомых, 2 августа пара сыграла свадьбу на Рублевке. Не испортила праздник даже продолжающаяся пандемия коронавируса.

- Я тебя люблю, Дмитрий Матевосов. Мы отмечаем, - поделилась тогда радостью красавица на своей странице в Инстаграм.

И вот не успели утихнуть страсти после свадебных торжеств, как грянула очередная новость – Дина Немцова получила пост креативного продюсера в PR- агентстве своей мамы Екатерины Одинцовой.

- Особенно приятно быть моделью на фотосессии, которую организовывает твоя дочь, - похвалилась Екатерина Одинцова. - Этим постом я хочу официально сообщить, что с сегодняшнего дня Дина Немцова является креативным продюсером моего агентства. Дело становится семейным! Видео backstage снимал мой зять Димитрий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru