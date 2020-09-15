Операция «Ликвидация»: Подсудимый в Нижегородской области разорвал свое уголовное дело, чтобы избавиться от улик

Подсудимый в Нижегородской области разорвал свое уголовное дело, чтобы избавиться от улик. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

На какие только ухищрения ни идут преступники, чтобы замести следы: ищут алиби, прячут улики, находят лже-свидетелей. А вот нижегородец, обвиняемый в кражах, решил долго не мучиться и одним махом разрубить этот гордиев узел, просто разорвав свое уголовное дело в суде.

- Во время заседания обвиняемый в покушении на кражу, вырвал семь страниц из материалов дела и попытался их ликвидировать, - сообщили очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Противоправные действия гражданина были пресечены сотрудниками полиции.

Вскоре стали известны подробности этого необычного дела. Как оказалось, мужчина в поле зрения полиции попадает уже не первый раз.

За это подсудимый может получить дополнительный год тюрьмы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Мужчина обвиняется в совершении краж. Они вместе с подельником забирались в гаражи и воровали оттуда всякую мелочь, - рассказал «Комсомолке» источник в Навашинском районном суде. – Ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Что касается этого случая, то инцидент произошел 10 сентября уже после заседания суда. Мужчина был приговорен к пяти годам в колонии строгого режима, после чего должен был ознакомиться с материалами дела. Однако вместо этого он вырвал несколько страниц из своего уголовного дела и разорвал их. К счастью, сейчас в век высоких технологий все документы легко восстановить. Так что все вырванные страницы уже восстановлены.

Что касается самого обвиняемого, то к нему сразу была вызвана оперативная группа. По данному факту было возбуждено новое уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов». В соответствии с законодательством, за это дело он может получить дополнительный год заключения.

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