На Нижегородскую область надвигаются заморозки

Заморозки ожидаются в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни в Нижегородской области ожидаются первые заморозки. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Ночью и утром 16 и 17 сентября местами по Нижегородской области ожидаются заморозки на почве, - говорится в сообщении. – 16 сентября столбики термометров опустятся до нуля и -1 градуса, а 17 сентября – до нуля и -2 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области в эти дни повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельскохозяйственных объектов, связанных с повреждением и гибелью культур. Кроме того, в регионе прогнозируется увеличение числа техногенных пожаров, вызванных увеличением нагрузки на системы электроснабжения. Также нижегородцы рискуют получить переохлаждение, особенно это касается социально незащищенных групп населения.

БДИ!

• Чтобы избежать возникновения пожаров, нельзя использовать самодельные и неисправные электроприборы. Также нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и затопленные печи.

• Чтобы защитить растения от заморозков, стоит укрыть их пленкой, нетканым материалом и соломой.

• При возможности стоит окурить растения дымом и применить полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность.