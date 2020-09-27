«Просто играл»: 16-летний парень ранил своего друга ножом

«Просто игрался»: 16-летний парень ранил своего друга ножом Фото: Яндекс. Карты

Несчастный случай произошел в Институте пищевых технологий и дизайна, находящемся по адресу улица Горная в Нижнем Новгороде. Во время перерыва между занятиями 16-летний Шеренков (имена героев изменены – прим.ред.) игрался с ножом-бабочкой и случайно ранил своего одногруппника.

- Происшествие произошло 19 сентября около двенадцати часов дня, когда ребята находились на перерыве между занятиями, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Раненого молодого человека сразу же госпитализировали в городскую больницу №39 в Канавинском районе. После осмотра и оказания необходимой помощи колото-резаного ранения в области шеи мальчика перенаправили в детскую больницу №1.

Отметим, что задержанный Шеренков никаких проблем с законом ранее не имел. Он подписал обязательство о явке в суд.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено решение.

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