156 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

156 новых больных коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 156 новых случав заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 29 498 человек. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф

- В настоящее время свыше 170 человек в Нижегородской области проходят лечение амбулаторно, так как болезнь протекает у них бессимптомно ли в легкой степени, - рассказывали ранее в региональном правительстве. – Еще около тысячи человек находятся в больницах.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в нижегородских больницах от коронавируса скончались шесть человек. Таким образом, число жертв опасной инфекции выросло до 515 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц были выписаны 168 человек. На сегодняшний день общее число выздоровевших составило 26 318 человек. Также за после

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. В 20 школах региона введен карантин по коронавирусу.

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