20 школ Нижегородской области ввели карантин по коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области продолжает расти число учебных заведений, объявивших карантин по коронавирусу. По данным на 11 сентября, ограничения введены уже в 20 школах региона. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- На сегодняшний день карантин по коронавирусу введен в 20 классах 19 нижегородских школ, - привел статистику Сергей Злобин. – Кроме того, полностью закрыта на карантин школа № 6 в Выксе. Таким образом, коронавирус выявлен в школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Уреня, а также в Лукояновском, Сергачском, Первомайском и Кстовском районах. Также была закрыта на карантин группа в одном из колледжей.

Одновременно с этим ограничения вводят и детские сады. По данным регионального министерства образования, карантин объявлен в 16 группах в 14 детских садах. Большинство из них расположены на территории Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, в Шатковском, Павловском, Кстовском, Вачском, Варнавинском и других районах.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Многие нижегородцы с нетерпением ожидают перехода на второй этап. Однако, по словам губернатора Нижегородской области, пока об этом рано говорить. Впереди нижегородцев ожидает сезон гриппа и ОРВИ.

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