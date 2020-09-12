Причина аварии с автобусом в Нижнем Новгороде: Четыре пассажира оказались в больнице по вине автомобилистки

Стали известны подробности аварии с автобусом на Автозаводе. Фото: Предоставлено очевидцами

Разбитый автобус, снесенный столб, покалеченные пассажиры – накануне весь Нижний Новгород обсуждал серьезную аварию на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Там маршрутка № 307, следовавшая из Дзержинска в Нижний Новгород, протаранила столб. В результате четыре человека оказались в больнице.

Еще вчера очевидцы заговорили о том, что автобус сначала врезался в легковушку, а потом уже налетел на столб. И вот, наконец, полиция назвала предварительную причину аварии с автобусом в Нижнем Новгороде.

- По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель, находясь за рулем иномарки, не уступила дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по главной дороге, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Два пассажира автобуса до сих пор остаются в больнице. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Два пассажира автобуса остаются в больнице. Фото: Предоставлено очевидцами

Напомним, в момент аварии в автобусе находились восемь человек. Шестерым из них понадобилась помощь медиков. К счастью, большая часть пострадавших отделалась легкими травмами и после медицинского осмотра были отпущены. Какое наказание грозит самой автоледи, спровоцировавшей аварию, пока неизвестно.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событием.

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