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В Нижнем Новгороде пассажирский автобус влетел в столб: Четыре человека пострадали

Публикуем фотографии с места происшествия
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде пассажирский автобус влетел в столб: Четыре человека пострадали.

В Нижнем Новгороде пассажирский автобус влетел в столб: Четыре человека пострадали.

Фото: Предоставлено очевидцами

Серьезная авария днем 11 сентября произошла в Нижнем Новгороде – здесь пассажирский автобус протаранил столб. В результате аварии пострадали четыре человека. Первыми об аварии сообщили очевидцы происшествия.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Фото: Предоставлено очевидцами

- Авария с маршруткой на Автозаводе, - рассказали «Комсомолке» очевидцы. – У дома № 11 на проспекте Ильича автобус врезался и снес световую опору. От удара автобус сложился в гармошку.

По предварительным данным, сначала автобус столкнулся с легковушкой.

По предварительным данным, сначала автобус столкнулся с легковушкой.

Фото: Предоставлено очевидцами

Вскоре информацию подтвердили и официальные источники. По предварительным данным, маршрутка сначала врезалась в автомобиль Лада, а потом уже протаранила столб.

От удара автобус сложился.

От удара автобус сложился.

Фото: Предоставлено очевидцами

- Сообщение об аварии поступило сегодня в 16:50, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Как оказалось, автобус № 307 следовал по маршруту Дзержинск – Нижний Новгород. В момент аварии в маршрутке находилось восемь человек. Детей среди них не было. Четыре человека после ДТП были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

ДТППроисшествия: ДТП

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