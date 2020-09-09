«Отобрали в счет долга»: Банду вымогателей-рецидивистов задержали в Нижегородской области

Банду вымогателей-рецидивистов задержали в Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Приветом из лихих 90-х стало задержание в Нижегородской области целой банды вымогателей-рецидивистов – в течение полугода они держали в страхе водителя автоцистерны и в конечном итоге отобрали у него грузовик.

- Все началось с того, что 22 августа в кстовский отдел полиции обратился мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Он утверждал, что неизвестные напали на него возле кафе на трассе М-7. Сначала они отобрали у него сотовый телефон, а затем отправились на автостоянку, где была припаркована его автоцистерна, и угнали машину.

Такая последовательность преступников насторожила полицейских. Судите сами, дважды подряд красть у одного и того же человека решится редкий преступник. Если, конечно, он не был с ним знаком. И действительно, мужчина оказался старым знакомым своих обидчиков.

- В ходе расследования выяснилось, что нападавшие держат его в страхе с ноября 2019 года, - рассказали полицейские. – С тех пор они неоднократно требовали у него 468 тысяч рублей, объясняя это тем, что ранее он занял эту сумму у их знакомого.

Все эти разборки продолжались до августа 2020 года, пока они не решились напасть на него открыто.

- По их словам, автоцистерну они отобрали у него в счет долга, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В настоящее время по факту вымогательства уже возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования полицейскими были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 27 лет до 51 года. Пять из них уже были ранее судимы. Причем за весьма серьезные преступления – вымогательства и похищения людей.

- Сейчас все они задержаны и находятся под стражей, - рассказали полицейские. – Что касается похищенной автоцистерны, то она возвращена своему законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас наши сотрудники проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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