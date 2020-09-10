«Кормит щенками и кошками»: Нижегородские зоозащитники обнаружили живодерню элитных лабрадоров Фото: Лариса Саплина.

Элитные собаки с плешинами

- Продаются элитные щенки лабрадоров с отличной родословной. Богатый выбор мальчиков и девочек. Стоимость щенков – от 5 до 8 тысяч рублей, - такие объявления регулярно появлялись на рекламных сайтах небольшого городка Шуя Ивановской области.

Желающих обзавестись такой же собакой «как у президента» находилось немало. Вот только увидев этих щенков, покупатели приходили в ужас.

- На них страшно смотреть – кожа да кости, - рассказывает местная жительница Юлия Гришанина. – Все они доведены до сильнейшего истощения: у них торчат ребра, выпадает шерсть. Так что если кто их и покупал, то уже на другой день старался вернуть обратно.

Большинство щенков со страшными проплешинами. ФОТО: Лариса Саплина.

Питомник лабрадоров в небольшом городке Шуя существует уже добрых семь лет. Поначалу там действительно разводили элитных собак, а его хозяйка, бывший хирург Ольга Викторова (имя героини изменено – прим. ред.) была на хорошем счету среди местных собаководов. Но потом что-то пошло не так.

- В последние два года здесь творится настоящий кошмар, - разводят руками местные жители. – На небольшом садовом участке она держит больше сотни собак. Никакого ухода за ними нет – ни еды, ни воды, ни выгула. Изредка только она выпускает их из дома, чтобы пробежались по помойкам – тем и кормятся.

Зоозащитникам с трудом удалось проникнуть на территорию, чтобы накормить собак. ФОТО: Лариса Саплина.

Местные жители поначалу пытались помочь хозяйке питомника – кто еду привезет, кто денег попытается сунуть. Но от любой помощи она отказывается наотрез.

- У нас сердце кровью обливается, глядя на этих заморенных голодом щенков, - рассказывает Юлия Гришанина. – Чтобы они совсем не умерли, мы им бросаем еду прямо через забор. Они за нее готовы разодрать друг друга, а ей хоть бы что. Самое страшное, что если щенок умирает, она просто рубит на части и скармливает остальным собакам. Она в прямом смысле слова кормит их щенками и кошками.

Многие малыши даже не встают. ФОТО: Лариса Саплина.

Хозяйка покусала зоозащитников

Такой питомник у заводчицы не один. По словам местных жителей, есть еще как минимум два дома и квартира, где содержатся пушистые узники. По всем этим адресам регулярно пишут заявления в полицию. Однако внятного ответа ни на одно заявление получить так и не удалось – дескать, это частная территория. А значит, и порядки там определяет владелец. Вконец отчаявшись, местные жители обратились к нижегородским зоозащитникам.

- Когда к нам обратились жители Шуи, мы даже не могли представить весь масштаб бедствия, - рассказывает нижегородка Лариса Саплина. – То, что мы там увидели, трудно описать словами – десятки щенков и взрослых собак, доведенных до истощения. У большинства из них в прямом смысле слова торчат ребра, некоторые и вовсе с трудом передвигаются.

Как и ожидалось, с распростертыми объятиями зоозащитников владелица питомника не встретила. Она не только не пускала их к собакам, но и…покусала незваных гостей.

- Я уже написала заявление в полицию, - призналась Юлия Гришанина. – Но ответа оттуда пока нет.

Как нет и решения проблемы. Буквально с боем зоозащитницы отвоевали у владелицы пару десятков щенков. Все они сейчас находятся на передержке и в ветеринарных клиниках, некоторые - в тяжелом состоянии.

- В ближайшие выходные мы намерены снова поехать в Шую, чтобы забрать остальных щенков, - рассказывает Лариса Саплина. – Это единственный способ их спасти. Сейчас мы ищем для щенков хозяев.

Один щенок из этого питомника стоил от 5 до 8 тысяч рублей. ФОТО: Лариса Саплина.

«Расчленяет щенков и скармливает собакам»

Чтобы привлечь внимание к этой ситуации, местные жители уже составили петицию. Они надеются, что после этого деятельностью питомника заинтересуются правоохранительные органы.

- На протяжении последних нескольких лет жительница Шуи в своих домах расплодила больше сотни собак, которых содержит в ненадлежащих условиях, - говорится в тексте петиции. - Щенки заперты на её территории в клетках без еды, воды и выгула, вынужденные питаться собственными фекалиями. Все особи имеют признаки истощения и кожных заболеваний в тяжелой форме. Местные жители свидетельствуют о том, что хозяйка питомника скармливает взрослым собакам новорожденных щенков, предварительно расчленяя их.

Сколько щенков в питомнике, сейчас не знает никто. ФОТО: Лариса Саплина.

Несколько лет назад похожий случай произошел и в самой Нижегородской области. Тогда скандально известная компания «ЭБС» создала настоящий концлагерь на территории заброшенной нефтебазы в Нижнем Новгороде. Когда в здание нагрянула полиция, там были обнаружены тела 170 собак и обезьяны. Остаться в живых удалось только двум десяткам дворняг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru