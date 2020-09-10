Туман в Нижнем Новгороде 10 сентября: Город погрузился в молочную пелену Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Утро 10 сентября в Нижнем Новгороде началось с густого тумана – молочная пелена окутала улицы, дома и дороги. Автомобилям даже пришлось снижать скорость. И в ближайшее время хороших сюрпризов от погоды ждать не приходится.

Публикуем фотографии густого тумана в Нижнем Новгороде утром 10 сентября Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сегодня в течение всего дня 10 сентября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области возможны дожди, - прогнозируют синоптики. – При этом столбики термометра не поднимутся выше + 15 градусов. В ночные часы и вовсе похолодает до +11 градусов.

Небольшое потепление возможно только к выходным. Тогда в Нижегородской области, наконец, установится ясная погода, а воздух прогреется до +17 градусов.

В течение всего дня 10 сентября возможны дожди. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Напомним, ранее мы писали, что сентябрь 2020 года будет теплее обычного. Практически весь месяц столбики термометров будут держаться на отметке около +20 градусов. А 1 сентября и вовсе стал рекордно жарким днем для сентября – тогда воздух прогрелся до +32 градусов.

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