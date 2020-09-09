На «Большую перемену» собралось две сотни юных нижегородцев Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

9 сентября 2020 года на стадионе «Нижний Новгород» состоялась торжественная церемония открытия полуфинала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 1103 участника конкурса (207 из Нижегородской области) из 14 регионов Приволжского федерального округа должны будут выполнять конкурсные задания, а также разрабатывать и защищать творческие проекты.

На площадке конкурса соблюдаются санитарные требования Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Конкурс дает возможность школьникам попробовать себя в различных сферах деятельности и сделать правильный выбор профессии, – считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Ребята из Нижегородской области показали один из лучших результатов в отборочному туре, чем заслужили участие в первой серии полуфинала.

Кроме Нижегородской области в конкурсе участвуют Московская область и республика Крым.

Церемония открытия прошла одновременно в трех субъектах России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Церемония открытия прошла одновременно в трех регионах. В Московской области площадкой для проведения конкурса стал детский оздоровительный лагерь «Имени 28 Героев-Панфиловцев», в Крыму – Международный детский центр «Артек».

Важно отметить, что при проведении конкурса на площадке стадиона «Нижний Новгород» учитываются все текущие санитарные требования.