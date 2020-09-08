«Смастерил из газового баллона»: Нижегородец с помощью пушки пытался перебросить запрещенку в колонию. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

Необычного посетителя заметили сегодня рядом с исправительной колонией № 14 в Нижегородской области. В то время как обычные посетители старательно собирают передачки, этот гость развил уже совсем невиданную активность.

- Неизвестный мужчина пытался с помощью самодельной духовой пушки перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области. – В свертке был обнаружены восемь сотовых телефонов, 19 сим-карт, 22 гарнитуры для мобильных телефонов и два контейнера с таблетками.

Теперь будет проведена экспертиза изъятых таблеток. ФОТО: ГУФСИН по Нижегородской области.

Что это были за таблетки, оперативникам еще предстоит выяснить. Однако ясно, что ради своей задумки, мужчине пришлось хорошенько поломать голову. Не один день новоявленный Кулибин мастерил пушку из газового баллона и трубы. Однако все его идеи пошли прахом.

- В настоящее время проводится экспертиза изъятых таблеток, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге заключенные придумали бороться с коронавирусом танцами. Специально для этого они даже записали пародию на знаменитый фильм «Охотники за привидениями».

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