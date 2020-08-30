Кадры погони ДПС за нарушителем вызвали интерес у нижегородцев. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород» было опубликовано видео, вызвавшее у подписчиков бурный интерес и обсуждения.

На кадрах видео запечатлено как служебная машина ДПС преследует нарушителя на переезде станции Дубравной в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Подписан пост кратко, но ёмко:

«Кто, за кем и почему неизвестно, но выглядит очень эффектно».

Подписчики сообщества в комментариях к видео написали:

- Сормовское Чикаго, - констатировал Кирилл Веселов.

- Такси 6: Нижегородский беспредел, - сравнил происходящее на видео с фильмом Кирилл Утенков.

- Форсаж по-нижегородски, - также предложила свой вариант Ольга Конышева.

- Мужик как подметал на рельсах, даже ухом не повёл, - отметила спокойствие работника РЖД Екатерина Олегова.

- Нет, Приора зачётней приземлилась. Чётко. А вот Форд что-то с искрами, да и завилял в итоге, - поделился своим мнением о случившемся подлёте машин во время погони Николай Сергеев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.