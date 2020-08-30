Кадры погони ДПС за нарушителем вызвали интерес у нижегородцев. Фото: «Типичный Нижний Новгород»
В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород» было опубликовано видео, вызвавшее у подписчиков бурный интерес и обсуждения.
На кадрах видео запечатлено как служебная машина ДПС преследует нарушителя на переезде станции Дубравной в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Подписан пост кратко, но ёмко:
«Кто, за кем и почему неизвестно, но выглядит очень эффектно».
Подписчики сообщества в комментариях к видео написали:
- Сормовское Чикаго, - констатировал Кирилл Веселов.
- Такси 6: Нижегородский беспредел, - сравнил происходящее на видео с фильмом Кирилл Утенков.
- Форсаж по-нижегородски, - также предложила свой вариант Ольга Конышева.
- Мужик как подметал на рельсах, даже ухом не повёл, - отметила спокойствие работника РЖД Екатерина Олегова.
- Нет, Приора зачётней приземлилась. Чётко. А вот Форд что-то с искрами, да и завилял в итоге, - поделился своим мнением о случившемся подлёте машин во время погони Николай Сергеев.
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