В Парке Победы открыли мемориал в честь 100-летия отечественного танкостроения. ФОТО: Кирилл Мартынов.

В нижегородском Парке Победы состоялось открытие памятника советскому танкисту Зиновию Колобанову. Это событие приурочено к столетию отечественного танкостроения. В торжественной церемонии открытия памятника принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, почетный консул Республики Армения в Нижегородской области Агаси Алекян и другие.

За один бой Зиновий Колобанов уничтожил 22 вражеских танка. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Нижний Новгород является родиной первого отечественного танка: сто лет назад именно на заводе «Красное Сормово» испытали танк «Борец за свободу товарищ Ленин», - напомнил Глеб Никитин. – Всего же за годы войны на завод «Красное Сормово» было произведено свыше 12 тысяч средних танков Т-34. Это часть трудового подвига жителей города Горького, в память о котором Нижний Новгород получил звание «Город трудовой доблести».

В открытии памятника танкисту Зиновию Колобанову принял участие Глеб Никитин. ФОТО: Кирилл Мартынов

Мемориальный комплекс, открытый в Парке Победы включает в себя макет первого отечественного танка, а также танки ИС-2 и Т-34. Центральное место в композиции комплекса занимает памятник советскому танкисту Зиновию Колобанову. Инициаторами его создания выступили местные ветераны. В годы войны в одном только бою этот танкист уничтожил 22 вражеских танка.

Памятник Зиновию Колобанову установлен на средства меценатов. Средства на его установку выделили АО «Концерн Уралвагонзавод», ПАО «Завод «Красное Сормово», ПАО «Сбербанк», а также почетный консул Республики Армения в Нижегородской области Агаси Алекян, генеральный директор ООО «Столица Нижний» Олег Головко и генеральный директор ООО «ФОБОС-ТС» Сергей Лазарев.

Памятник был создан на деньги меценатов. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Теперь у Парка Победы появилась душа, ведь без человека машина теряет всякую силу, - уверен председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Петр Колтыпин. - Без танкиста и его мужества любая техника – это просто груда железа. И я искренне рад, что такое логичное завершение композиции парка происходит с участием Сбербанка.

К слову, сейчас на территории мемориального Парка Победы насчитывается свыше 40 образцов воной техники, произведенной в разные годы на российских, в том числе и нижегородских заводах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru