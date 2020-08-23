Нижегородка Дарья Иванова стала «Миссис Россия 2020»

Дарья стала лучшей среди 22 женщин со всей России. Фото - фонд "Планета женщин"

Сегодня ночью в Москве состоялся XXI ежегодный финал конкурса «Миссис Россия 2020». В конкурсе, который прошел в КЗ «Астория», приняли участие 22 финалистки из разных регионов нашей страны. Главной «миссис» страны была признана нижегородка Дарья Иванова.

Дарье 31 год, она трижды счастливая мама. У новой «Миссис Россия» высшее образование – она специалист по внешне-экономической деятельности. Сейчас она руководит студией «Боди Стор» - место умных тренировок. Увлекается танцами, живописью и фитнесом.

Отвечая на вопросы «Комсомолки», Дарья сказала, что понимала свою ответственность и очень хотела привезти победу домой, в Нижегородскую область. Ради этого она даже оставила свою семью на целую неделю, чего раньше с ней никогда не случалось.

Дарья призналась, что если бы ее попросили загадать три желания, то в одном бы она пожелала любящую семью каждому ребенку, во втором - чтобы люди не теряли веру в добро.

- А третье… не скажу - иначе не сбудется! – сказала Дарья.

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