Музей находок со дна Оки, качели и амфитеатр: Опубликована итоговая концепция благоустройства Окской набережной

Опубликована итоговая концепция благоустройства Окской набережной. ФОТО: https://sreda800.ru/

Жителям города представили итоговую концепцию благоустройства Окской набережной в Нижнем Новгороде. Сейчас это полузаброшенное место, однако уже в 2021 году оно должно заметно преобразиться.

- Данная концепция призвана решить основные проблемы данной территории, - рассказывают авторы идеи. – Прежде всего, это позволит избавиться от неухоженности и неудобства для нижегородцев. Кроме того, в ходе благоустройства на этой территории появится множество функциональных зон.

На обновленной набережной появятся новые тематические зоны. ФОТО: https://sreda800.ru/

Действительно, после реализации проекта на обновленной Окской набережной будет создано множество тематических площадок. К примеру, там появятся специальные балконы для воркаута, для детской площадки, для принятия солнечных ванн, для бара, для качелей и амфитеатра. Также отдельные площадки будут оборудованы для рыбаков, для занятий различными видами спорта и обзорных скамеек. Найдется место и для любителей танцев и йоги.

На территории будут сформированы специальные тематические балконы. ФОТО: https://sreda800.ru/

- В конечном итоге все части набережной будут соединены непрерывным вело-пешеходным маршрутом, - рассказывают авторы концепции. – Он пройдет по пониженной части набережной и по пешеходной зоне под Канавинским мостом.

Обновленная набережная будет представлена нижегородцам уже в 2021 году. ФОТО: https://sreda800.ru/

Настоящим украшением обновленной набережной станет музей находок со дна Оки, лесной парк и место для пикников на понтонах.

Разумеется, обустройство всей этой красоты обойдется в копеечку региональному бюджету. Как сообщается в пояснительной записке к поправкам в закон об областном бюджете на 2020 год, опубликованной на сайте регионального Заксобрания, только на участок от здания ГИБДД до метромоста будет потрачено 200,8 миллионов рублей.

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