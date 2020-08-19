Стало известно, на какие маршруты направят доставленные из Москвы трамваи

Стало известно, на какие маршруты направят подаренные Москвой трамваи.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Радостная новость для всех пассажиров общественного транспорта – в Нижний Новгород прибыли все 10 трамваев, подаренные Москвой. Каждый из них уже успел откатать около десяти лет, но смогут они послужить и нижегородцам.
- Общий срок эксплуатации транспортных средств составляет 16 лет, - рассказали в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс». – Переданные трамваи откатали только 10 лет. Так что в запасе у них как минимум 6 лет. В дальнейшее мы можем провести капитально-восстановительный ремонт.
Уже известно, что в свой первый рейс трамваи выйдут после проведения пуско-наладочных работ. А пока на предприятии идет подготовка водителей, которым предстоит управлять новыми трамваями.
КОНКРЕТНО
На какие маршруты будут направлены новые трамваи?
• ТР-8
• ТР-417
• ТР-5
• ТР-27
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