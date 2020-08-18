Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и губернатор Глеб Никитин обсудили 800-летие Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели 18 августа рабочую встречу в Москве. Одной из основных тем стало развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». В рамках реализации этого проекта планируется реставрация самих городов, входящих в кластер. Также в планах ремонт социальных объектов и храмов, строительство дорог и очистных сооружений.

- Арзамас, Дивеево и Саров всегда были и остаются местом притяжения паломников, - напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. – Поэтому для нас так важно сохранить традиции и культурное наследие. Однако при этом необходимо сформировать новые маршруты и варианты для путешествий с учетом современных тенденций.

Еще одной важной темой для обсуждения стало грядущее 800-летие Нижнего Новгорода. По словам губернатора, к празднику будет благоустроено и отреставрировано около 110 объектов. На всех этих обновленных площадках планируется проводить культурные мероприятия разного уровня.

- На сегодняшний день Нижегородская область является одним из самых перспективных направлений для внутреннего туризма, - отметил Дмитрий Чернышенко. – Уверен, что грядущее 800-летие поможет перезагрузить туристическую отрасль в регионе, а благодаря реконструированная инфраструктура гостеприимства привлечет тысячи путешественников со всей страны.

Тем временем Нижегородская область готовит свои предложения в национальный проект, посвященный туризму. Одним из ведущих направлений в нем должен стать экологический туризм.

- Нижегородская область является пилотным регионом в новых проектах и направлениях туристической отрасли, - считает Глеб Никитин. – Я уверен, что руководство страны поддержит наши предложения о развитии туриндустрии. К примеру, для развития экотуризма у Нижегородской области есть огромный потенциал. Чего стоит только особая территория «Нижегородское Заволжье», включающая в себя заповедник «Керженский», природный парк «Воскресенское Поветлужье» и государственный заказник «Килемарский».

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