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Лось и маленький торнадо: Воздухоплаватели рассказали, чем им запомнились полеты над Нижним Новгородом

В Нижегородской области завершилась знаменитая Приволжская фиеста
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
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Воздухоплаватели рассказали, чем им запомнились полеты над Нижним Новгородом.

Воздухоплаватели рассказали, чем им запомнились полеты над Нижним Новгородом.

Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Знаменитая Приволжская фиеста стала уже традиционным мероприятием для Нижнего Новгорода. В этом году она прошла как раз во время празднования Дня города. И не обошлась без сюрпризов – воздухоплавателям посчастливилось увидеть поистине незабываемое зрелище.

- Приволжская фиеста закончилась одним из самых красивых полетов за всю историю нашего клуба, - признался вице-президент федерации воздухоплавательного спорта России Георгий Зименко. - Впервые был совершён общий взлёт аэростатов с острия Нижегородской Стрелки! В этом полёте было все. Думаю, он запомнится и пилотам, и зрителям с земли.

К слову, для самого Георгия Зименко самой запоминающейся оказалась встреча с лосем прямо в черте города.

- Летая в Семеновском районе, мы часто их видим, но здесь, пролетев город, впервые, - рассказал Георгий Зименко. - Лось гулял в пятистах метрах от Никулино, причём аэростата совсем не боялся. А над озером в Клюкино видели маленький торнадо.

Напомним, Приволжская фиеста прошла в Нижнем Новгороде с 14 по 16 августа. В рамках мероприятия состоялось четыре полета и ночное свечение. Вопреки традициям, в этот раз пришлось обойтись без привязных полетов, так как на них обычно собираются целые толпы людей, а массовые мероприятия в регионе до сих пор запрещены.

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