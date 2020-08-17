Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 августа 2020 года: цифры недели пока не радуют, но внушают некоторый оптимизм

По количеству новых случаев Нижегородская область стабильно сохраняет седьмое место по стране. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 01.00 17 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 25 758 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 123 новых случаев заражения. По количеству новых случаев Нижегородская область стабильно сохраняет седьмое место по стране.

Выздоровевших за минувшие сутки относительно немного – всего 89 человек, и это практически самый низкий показатель за прошедшую неделю. Меньше выписанных пациентов было только в понедельник, 10 августа – закрыли больничные только 26 человек.

В целом, неделя отметилась сравнительно низким, но стабильным приростом заболевших. Яндекс

Количество смертей увеличилось до 431 человека, за минувшие сутки не смогли справиться с болезнью еще два человека. И это, кстати, тоже самый низкий показатель за последнюю неделю. Такое же количество умерших было зафиксировано в понедельник, 10 августа.

В целом, неделя отметилась сравнительно низким, но стабильным приростом заболевших. Показатель держался на уровне 118-130 человек в сутки. А вот количество выздоровевших колебалось от 26 до 242 нижегородцев в сутки.

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