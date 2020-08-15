В конкурсе талисманов к юбилею Нижнего Новгорода победили Гор и Нино

Открытое голосование за лучший эскиз проходило на сайте 800-летия Нижнего Новгорода с 29 июля по 6 августа 2020 года. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

Подведены итоги конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Победил в конкурсе 19-летний нижегородец Никита Киселев и два его «питомца» - дятел Гор и олененок Нино. Напомним, на первом этапе совместно с программой поддержки талантливых авторов во «ВКонтакте» — VK Talents - авторы со всей России подавали свои эскизы. Всего на конкурс было подано более 220 работ, из которых в шорт-лист вошли пять работ - олень Олёша, Стрелка, Олененок-супергерой и две пары: Стрелочка и Кремлёнок, а также дятел Гор и оленёнок Нино.

За вариант Никиты Киселева отдали голоса 32,9% проголосовавших. Все финалисты получили памятные призы и билеты на финальное мероприятие 800-летия в августе 2021 года, а Никита Киселев выиграл главный приз конкурса – Apple iPad Pro 12,9.

Открытое голосование за лучший эскиз проходило на сайте 800-летия Нижнего Новгорода с 29 июля по 6 августа 2020 года.

По словам победителя, персонаж Гор ассоциативно связан с тем, что Нижний Новгород был основан на Дятловых горах. Автору не захотелось оставлять дятла без друга, поэтому в компанию был добавлен оленёнок Нино. Эскиз победителя будет доработан, а итоговую версию талисмана 800-летия Нижнего Новгорода презентуют до конца 2020 года.

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