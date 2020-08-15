День города в Нижнем Новгороде 2020: прямая онлайн-трансляция Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

День города Нижнего Новгорода в 2020 году будет отмечаться в субботу, 15 августа. 799-летие столицы Приволжья будет отмечаться достаточно скромно, без привычных массовых мероприятий на площади Минина и Пожарского – ведь пандемия коронавируса, хотя и ослабела, но еще не отступила совсем.

Однако нижегородцев все же ожидает несколько интересных и зрелищных событий. В частности, днем по центральным улицам города пронесется мотопарад, а вечером запланирован парад парусных яхт и свечение воздушных шаров. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет вести онлайн-трансляцию праздничных мероприятий в честь Дня города 2020.