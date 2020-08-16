Губернатор Нижегородской области проверил ход благоустройства сквера у памятника Свердлову

Одной детской площадки на главной улице города недостаточно. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход благоустройства сквера у памятника Свердлову на Большой Покровской. Об этом сообщает прес-служба регионального правительства.

Напомним, работы по благоустройству начались 4 августа, после их завершения в сквере появятся места для отдыха и детская игровая площадка, площадки для городских мероприятий и рынка коллекционеров. Также будет благоустроена трамвайная остановка.

Как отметил Глеб Никитин, на Большой Покровской ощущается дефицит территорий именно для семейного отдыха. «Одной детской площадки на главной улице города явно недостаточно. Важно, чтобы люди могли не только прогуляться, но и отдохнуть в комфортных условиях», - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в дополнение к мероприятиям национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство еще 11 объектов.

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