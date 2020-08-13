Сообщения о минировании зданий на территории Нижегородской области оказались ложными Фото: Евгения ГУСЕВА

13 августа 2020 года в Нижегородской области с восьми до десяти утра в правоохранительные органы поступали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях судов, вокзалов и аэропортов.

Так, например, в 9 утра поступило сообщение о минировании здания областного суда на Окском съезде в Нижнем Новгороде. В 10 утра появилась информация о заминированном железнодорожном вокзале в городе Дзержинск.

Оба здания оказались оцеплены, была произведена эвакуация граждан. По местам вызовов незамедлительно выехали специальные службы, которые провели полный осмотр зданий и прилегающих территории, но взрывных устройств не было обнаружено.

По сообщение ГУ МЧС, вызовы оказались ложными.

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