Вячеслав Василевский: «Широков – змееныш. Ему бы никогда не хватило душка пойти против профессионального бойца» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Боец смешанных единоборств, нижегородец Вячеслав Василевский прокомментировал инцидент на любительском турнире «Московский кубок селебрити», во время которого бывший капитан сборной России Роман Широков ударил судью Никиту Данченкова. Напомним, матч проходил 10 августа 2020 года. Роман Широков в нем выступал за команду «Матч ТВ» против «Ничего необычного». Никита Данченков не назначил якобы «очевидный пенальти», и за это Роман Широков ударил арбитра в челюсть, а затем стал бить ногами.

- Удары голыми руками чреваты и опасны. Можно очень неудачно попасть и случайно убить человека. Хочешь показательно не согласиться – ну дал бы ему пощечину, зачем еще и пинать? Широков – змееныш, неправильно сделал. Может быть, судья действительно был неправ, но он же его не бил, - приводит слова Вячеслава Василевского сайт vseprosport.ru.

Вячеслав Василевский считает, что Широкова ни в коем случае нельзя оправдывать тем, что он бывший игрок, жадный до победы. У любого спортсмена бывают ситуации, когда сопернику дают незаслуженные баллы – но это же не значит, что нужно опускаться до рукоприкладства.

- Уверен, что Широкову никогда не хватило бы душка так сделать, будь напротив профессиональный боец. Если бы он мне такое сделал, поплатился бы в ту же секунду, - заявил Вячеслав Василевский.