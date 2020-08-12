В парке «Швейцария» демонтировали павильоны кафе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Демонтаж павильонов кафе завершился в парке «Швейцария» - об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Застройка в парке долгое время формировалась стихийно, практически бесконтрольно. Теперь же там будут установлены некапитальные павильоны для комфортного пребывания посетителей, которые органично впишутся в существующий ландшафт.

Сейчас демонтировано 14 кафе и 11 сооружений, занимавших площадь около 4,3 тысяч квадратных метров. Теперь же застройка сократится почти на три тысячи квадратных метров. Причем новый проект вообще не предусматривает капитального строительства – только временные легко демонтируемые павильоны.

Стоит отметить, что при демонтаже павильонов все растущие поблизости деревья и кустарники были защищены и не пострадали.

Напомним, все этапы благоустройства парка «Швейцария» взяты под контроль региональным отделением «Всероссийского общества охраны природы».

- Нижегородское отделение «Всероссийского общества охраны природы» много лет следило за территорией парка и в свое время выступало инициатором присвоения природоохранного статуса части парка – «Урочищу Слуда». Наш опыт общественного контроля стал школой для всех современных НКО и общественных советов, - отметила председатель нижегородского областного отделения ВООП, заслуженный эколог России Татьяна Созонтьева.

Напомним также, что парк «Швейцария» является ключевым объектом благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода.