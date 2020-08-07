«Залезла в воду, пока мама косила траву»: полуторагодовалая девочка утонула в бассейне под Богородском Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели в бассейне полуторагодовалой девочки. Трагедия произошла в деревне Чижково Богородского района 5 августа 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Маленькая Валя вместе с мамой Елизаветой и новорожденным братом Мишей жила в гостевом доме у тренера местного физкультурно-спортивного комплекса Алексея Шарова (все имена изменены – прим. авт.). За проживание Елизавета расплачивалась услугами: вела домашнее хозяйство, следила за порядком в доме и на придомовой территории. Вот и в тот роковой день женщина занималась наведением порядка на территории участка возле дома – косила траву. Валечка неподалеку играла в игрушки, а хозяин дома находился в беседке.

В какой-то момент Алексей вышел из беседки и увидел, что Лиза продолжает косить траву, а вот Вали нигде не видно.

- Я сначала подумал, что девочка где-то бегает по участку – он у меня большой, 25 соток. Может, за дом забежала, вот ее и не видно. Пошел к бане, смотрю – а она в бассейне лежит, - рассказал потом мужчина сотрудникам правоохранительных органов.

Бассейн, надо сказать, оказался достаточно глубоким – 140 сантиметров, с оборудованной деревянной лестницей. Для не умеющей плавать крохи смертельной стала бы и гораздо меньшая глубина...

- Я сразу прыгнул в бассейн, достал Валечку, пытался оказать ей первую доврачебную помощь и крикнул Елизавете, чтобы она звонила в скорую. Но девочка в сознание так и не пришла, - переживал Алексей.

Приехавшие медики тоже не смогли реанимировать малышку. Девочку отвезли в ЦРБ города Богородска, однако спасти ее все же не удалось – спустя некоторое время она скончалась.