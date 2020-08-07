«Современная Красная Шапочка»: 11-летняя девочка по пути к бабушке отбилась от маньяка-рецидивиста в лесу в Арзамасе Фото: Тимур ХАНОВ

Жуткая история – к счастью, закончившаяся поимкой опасного преступника – произошла в городе Арзамасе Нижегородской области в начале августа 2020 года. Маньяк-рецидивист напал в дендрарии на маленькую девочку ради удовлетворения своих извращенных страстей. Но и школьница оказалась не промах – сумела отбиться от дядьки старше ее в пять раз!

11-летняя Маша (имя изменено – прим. авт.), словно в сказке «Красная шапочка», шла через дендрарий в Арзамасском парке к своей бабушке. Внезапно из лесного массива выскочил незнакомый мужчина в маске, который схватил девочку, зажал ей рукой рот и со словами «Молчи, с***» полез к ней в трусы. Но Маша не растерялась – она больно укусила мужчину за руку, а потом вырвалась и бросилась наутек. Прибежав к бабушке, она все ей рассказала, а та обратилась в полицию.

- Сразу же была дана ориентировка наружным нарядам. И уже в 14:42, спустя 40 минут после самого инцидента, подозреваемый был задержан. Как оказалось, это 57-летний житель Шатковского района. Официальной работы он не имеет. В 1989 году он был судим за изнасилование, однако с тех пор больше не попадал в поле зрения полиции и следователей. То ли всерьез хотел завязать с преступным прошлым, то ли не попадался, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Пока злоумышленник признательных показаний не дает, хотя девочка и опознала его. В настоящее время он задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».