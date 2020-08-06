«Работает только рентген»: Жители микрорайона «Ярмарка» в Нижнем Новгороде боятся остаться без врачей

Жители микрорайона «Ярмарка» в Нижнем Новгороде боятся остаться без врачей. Фото: СОЦСЕТИ

Когда осенью прошлого года в филиале поликлиники № 51 в переулке Портовом начали капитальный ремонт, местные жители даже не поверили своему счастью. Что уж греха таить, поликлиника давно нуждалась в ремонте. И, надо сказать, свою работу строители выполнили на совесть: новенькая мебель, современный дизайн, заметно посвежевший интерьер. Однако проработала отремонтированная поликлиника недолго. Через пару месяцев, с началом пандемии, филиал закрыли.

- Тогда мы этому не придали особого значения, - признается нижегородка Анна Белякова. - Все же кругом из-за пандемии закрывалось, в том числе и поликлиники.

Всех посетителей филиала в Портовом переулке предупреждают о приеме врачей на улице Есенина. Фото: СОЦСЕТИ

Всерьез беспокоиться нижегородцы начали с началом первого этапа снятия ограничений. Одна за другой стали открываться поликлиники, начался плановый прием специалистов. Но только не в их филиале.

- У нас продолжал работать только рентген, но и то, видимо, из-за громоздкого оборудования, которое просто невозможно было перевезти, - рассказывают нижегородцы. - Когда мы начали задавать вопросы, то нам ответили, что теперь пациентов будут принимать только в филиале на улице Есенина. Получается, что туда сгонят народ и с «Ярмарки», и с Мещерского озера. Это десятки тысяч людей. Значит, без очередей там не обойтись. А у нас, как ни крути, все еще пандемия идет.

Привычный для местных жителей филиал на улице Портовой мог похвастать не только своей доступностью, но и большим количеством специалистов. Здесь принимали и ЛОРы, и и окулисты, и терапевты. Была даже своя лаборатория, где нижегородцы могли сдать все необходимые анализы.

Пока филиал в Портовом переулке пустует. Фото: СОЦСЕТИ

- Конечно, мы бы не хотели лишиться своей поликлиники, - переживает Анна Белякова. - У нас теперь один терапевт на семь участков! А как людям курсировать между филиалами? Направление в одном месте дают, а врач принимает — в другом.

Впрочем, несмотря на многочисленные слухи о предстоящем закрытии филиала, ничего подобного в планах министерства здравоохранения нет.

- В настоящее время в филиале на улице Есенина принимают врачи-терапевты и врачи узкой специальности, - рассказали «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Нижегородской области. - Любую неотложную помощь врачи-терапевты и фельдшеры оказывают прикрепленному к поликлинике населению на дому. Что касается филиала в переулке Портовом, то здесь по-прежнему работает рентгенологический кабинет, кабинет маммографии и флюорографии. Также нижегородцы могут обратиться здесь в гастроэнтерологический центр и посетить аптеку.

Тем временем на улице Есенина пациентов довольно много. Фото: СОЦСЕТИ

В скором времени перечень оказываемых услуг в этом филиале будет расширен. Постепенно из отпусков и больничных начинают выходить врачи, принимавшие здесь до пандемии.

- Офтальмолог и уролог начнут здесь принимать с 17 августа, - рассказали в региональном Минздраве. - Невролог — с 24 августа. За время пандемии коронавируса из поликлиники уволился только один врач в связи с выходом на пенсию.

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