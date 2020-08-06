«Вы так заманчивы без купальника»: Ирина Пегова нагишом искупалась в подмосковном карьере. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная актриса Ирина Пегова в очередной раз порадовала поклонников своими восхитительными снимками. Причем на этот раз весьма пикантными — во время съемок в Лыткарино (Московская область) актриса искупалась нагишом. Фотографию без купальника она разместила на своей странице в Instagram.

- Ну что, кусочек лета и мне достался, - прокомментировала фотографию актриса.

Жители подмосковного Лыткарино тут же разглядели в знакомом пейзаже очертания своего знаменитого карьера. А вот остальных поклонников больше удивил образ самой актрисы в стиле ню.

- Вауууу! Вы так прекрасны и заманчивы без купальника, - тут же оценил снимок naum.of

- Полностью обнаженное фото в студию, - потребовал trueaims.

- Ого! Что, совсем без одежды? - удивился smetet1985.

Стоит отметить, что Ирина Пегова любит шокировать своих поклонников переменой образов. Всего несколько дней назад подписчики активно обсуждали челку, которую актриса примерила ради роли старшей пионервожатой. А теперь немало шума наделала ее фотографии с минутки отдыха посреди съемочного дня.

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