2020-08-04T12:43:07+03:00
Звезды

«Я балдею»: Ради роли старшей пионервожатой Ирина Пегова отрастила челку

По мнению поклонников, в новом образе актриса выглядит еще моложе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ради роли старшей пионервожатой Ирина Пегова отрастила челку.Ради роли старшей пионервожатой Ирина Пегова отрастила челку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известная актриса, уроженка Нижегородской области, Ирина Пегова любит удивлять своих поклонников разными образами — роковая красотка, домашняя кошечка, взбалмошная девчонка… И вот очередная смена амплуа — на этот раз перед зрителями актриса предстанет в образе старшей пионервожатой. Ради новой роли актрисе даже пришлось отрастить челку.

- Как вам челка? Мне очень нравится, я балдею, - призналась актриса на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что поклонники актрисы разошлись в своих оценках нового образа Ирины. В то время как одни уверены, что красавице подходит любой образ, другие — восприняли идею с челкой скептически.

- Классно с челкой! Всегда и во всём хороша, - уверена manynja.live .

pegovairinapegovairina
Как вам челка??? Мне очень нравится , я балдею...
30690 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ирина , очень вам к лицу ваша челочка, - согласилась nadiamikhina.

- Как-то моложе, - полагает kulikovskaia68.

- Нет, Ирин, не очень, - возразила lanskaelena.

Кстати, съемки нового фильма с участием Ирины Пеговой сейчас ведутся в районе пристани Кокошки Тверской области. А несколько дней назад съемочная группа была замечена в городе Александров Владимирской области. Премьера фильма «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова намечена на декабрь 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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