Лайнер «Мустай Карим», построенный на заводе «Красное Сормово», отправился в Санкт-Петербург

Круизное судно «Мустай Карим» вышло из акватории нижегородского завода Красное Сормово 1 августа 2020 года. Об этом сообщает Морское Инженерное Бюро.

Современный четырехпалубный пассажирский теплоход смешанного река-море плавания принадлежит судоходной компании «ВодоходЪ». Проект судна рассчитан на 329 пассажиров, а также 141 члена экипажа и обслуживающего персонала.

— Новый лайнер не будет уступать по уровню 4–5-звёздочному отелю, — ранее сообщал генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

Напомним, что пассажирский лайнер «Мустай Карим» строили на заводе «Красное Сормово» с весны 2017 года и его первый спуск на воду состоялся 11 сентября 2019 года.

Лайнер «Мустай Карим» будет совершать водное путешествие по европейской части России с заходом в порты, где будут проводиться пешие и автобусные экскурсии к культурным, историческим и природным достопримечательностям.

На самом борту судна для пассажиров предусмотрены различные формы досуга: рестораны, бары, танц-площадка, фитнес-центр (сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал, парикмахерская), сувенирный киоск, детская комната, библиотека и конференц-зал (для просмотра фильмов, спектаклей и постановок, выступлений актеров и известных людей, прослушивания лекций).

Немаловажным фактом является и то, что судно также полностью обустроено для людей с ограниченными возможностями.

Планируется, что пассажирский лайнер будет работать на дальних круизных линиях Москва - Санкт-Петербург, Москва - Астрахань и Москва - Ростов-на-Дону, по Азовскому и Черному морю. И уже в этом году с 25 сентября по 15 октября предполагается провести три таких уникальных круиза.

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